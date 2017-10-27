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Политика и экономика

Приморцы начинают поддерживать Ксению Собчак

Тележурналист выдвинула свою кандидатуру на пост Президента РФ
Фото: соцсети Фото: соцсети
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

С 18 октября стало известно, что тележурналист Ксения Собчак собирается стать кандидатом на выборах Президента РФ, которые пройдут в марте следующего года. Для этого ей необходимо собрать сто тысяч подписей. На официальном сайте кандидата в президенты свою поддержку выразили уже 12 тысяч 380 россиян, среди которых 106 подписей предоставили жители Приморья, сообщает РИА VladNews.

На официальном сайте кандидата на пост Президента РФ Ксении Собчак расположена специальная форма, где необходимо указать имя,контакты регион и город проживания, а также сообщить, желает ли гражданин помочь кандидату в организации предвыборной кампани. Стоит отметить, что большая часть жителей Москвы и Санкт-Петербурга на сегодняшний день поддерживает Ксению Собчак. В Приморье таких оказалось 106 человек. 

Стоит отметить, что на официальном сайте кандидата также расположена запись с пресс-конференции, которая прошла во вторник,24 октября, в Москве, где она сообщила, что в ближайшее время по всем регионам будут организованы штабы Ксении Собчак. 

Сейчас тележурналист собирается посетить Екатеринбург, чтобы заручиться поддержкой жителей города. Однако пока неизвестно, собирается ли первая "женщина-президент" посетить Приморский край.

Решение о выдвижении в кандидаты в президенты Ксения Собчак озвучила на пресс-конференции во вторник, 24 октября, где  представила и сотрудников предвыборного штаба, который возглавил основатель телеканала НТВ Игорь Малошенко. Также Ксения Собчак сообщила, что снимет свою кандидатуру в случае, если допустят к регистрации кандидата в Президенты РФ Алексея Навального.

Напомним,Кремль принял однозначное решение не допустить регистрацию оппозиционера Алексея Навального кандидатом в президенты России.Глава Центральной Избирательной Комиссии РФ Элла Памфилова в рамках проведения Всемирного форума молодёжи и студентов в Сочи сообщила, что по закону Навальный сможет баллотироваться, из-за имеющейся судимости, лишь в середине 2028 года.

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