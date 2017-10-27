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Приморцы начинают запасаться на зиму

Продавцы уверяют – овощи местные, со Спасского района
Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

Осень — самая пора запасаться соленьями на зиму. Заготовки капусты, бочковых огурцов, аджики вдвойне вкусней, если сделаны своими руками. Сегодня чтобы заготовить овощи на зиму, выращивать их вовсе не обязательно – достаточно прогуляться до ближайшего рынка. Цены везде примерно одинаковы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Стихийные ярмарки развернулись в основном, в отдаленных микрорайонах города. Ассортимент не богат – морковь, лук да капуста. Цены — подарок. Особенно если брать оптом – от 5 кг и выше. А вот готовые соления — в разы дороже.
Так,
картофель стоит 20-35 руб. / кг
Капуста обойдется в 15-25 руб. / кг
Помидоры — 30-50 руб. / кг
Лук 25 — 40 руб. / кг
Квашеная капуста – 120 руб. / кг
Соленые огурцы – 150 руб. / кг
Моченые грузди — 800 руб. / кг

Продавцы уверяют – овощи местные, со Спасского района. Перекупщики скупают их у фермеров по бросовой цене и предлагают горожанам. Впрочем, приобрести продукты про запас можно и на рынке – если есть большое желание и умение договариваться по цене.

Сало – еще один продукт, который любят засаливать на зиму. На трехлитровую банку приходится по 2,5 кг сала. Также пошла шишка. Кедровый орех везут из Лазовского и Кавалеровского районов. Цена за кг — 350 рублей. Одна шишка обойдется в 50-100 рублей. По признанию продавцов, ореха в этом году много.

В последний вагон уходящего изобилия пытаются запрыгнуть любители меда. Литр цветочного меда обойдется в 300 рублей, липового — 280. Делать заготовки на зиму или нет – каждый решает сам. Конечно, любителям солений еще придется потратиться на соль, сахар, банки, крышки. Однако, дело не только в цене, а главное, — во вкусе и качестве продукции, сделанной собственными руками.

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