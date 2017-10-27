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Дорога в школу стала комфортнее

Ключи от нового автобуса вручили директору школы №70 в поселке Трудовое
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Дорога в школу стала комфортнее. Ключи от нового автобуса вручили директору школы №70 в поселке Трудовое специалисты мэрии. Раньше детей до школы возил старенький ПАЗ. Новый автобус изготовлен в 2017 году в соответствии со всеми необходимыми ГОСТами. Теперь ребята будут приезжать на уроки вовремя, а преподавателям не придется менять расписание, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

8 километров в одну сторону и столько же в другую. Именно такое расстояние от микрорайона «Плодово-Ягодное» до школы № 70. Раньше детям часто приходилось преодолевать его на городском транспорте или даже пешком. Теперь учеников в школу будет возить комфортный автобус. Ключи от него вручил директору школы исполняющий обязанности главы города Константин Межонов. 

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