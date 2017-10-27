Вор-рецидивист вновь оказался под «статьей» в Приморье

Общая сумма причиненного ущерба составила 300 тысяч рублей

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

В Артеме окончено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в серии имущественных преступлений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее в отдел полиции обратился местный житель, который сообщил, что в ночное время неизвестный похитил аккумуляторы с большегрузных автомашин, находившихся на территории автостоянки на улице Кирова. Чуть позже с аналогичным заявлением обратился владелец стоянки на улице Сахалинская.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

В ходе розыска сотрудники полиции установили личность злоумышленника. 27-летний житель Артема ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Из мест лишения свободы освободился в 2015 году.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

В отношении жителя Артема избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия доказана причастность фигуранта уголовного дела к 12 эпизодам противоправной деятельности.

На счету обвиняемого 44 украденных аккумулятора и велосипед, который он похитил с территории частного дома. Общая сумма причиненного ущерба составила 300 тысяч рублей.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.