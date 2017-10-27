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Мотоциклист погиб под колеса микрогрузовика в Приморье

По данному факту проводится проверка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП в районе 7 км автодороги Ракитное-Маревка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что 21-летний мотоциклист двигался со стороны села Ясная Поляна в направлении Орехово. Не выбрав безопасную скорость движения, водитель потерял управление и совершил столкновение с микрогрузовиком.

В момент происшествия 32-летний водитель микрогрузовика остановился на выезде из лесного массива для предоставления преимущества в движении мотоциклисту.

В результате автоаварии водитель мотоцикла скончался от полученных травм на месте происшествия.

Стоит отметить, что погибший управлял транспортным средством без соответствующих документов. Обучение на право управления транспортным средством он ранее не проходил, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения не привлекался.

Стаж вождения водителя микрогрузовика более 5 лет. В 2017 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения мужчина не привлекался.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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