Начало каникул школьники Владивостока отметили уроком здоровья

В завершении мероприятия девочек ожидал «сладкий стол»

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Урок здоровья прошел сегодня в роддоме № 3 Владивостока. Участие в нем приняли воспитанницы старших классов одной из школ Первомайского района. Накануне учебных каникул врачи напомнили учащимся о пользе ведения здорового образа жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на роддом №3.

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, данные мероприятия являются частью программы учреждения «Здоровое поколение будущей России» и проходят здесь с завидным постоянством на протяжении уже нескольких лет. Во время этих встреч специалисты «третьего» роддома – акушер-гинеколог и психотерапевт – рассказывают старшеклассницам о том, какие физиологические изменения происходят с их организмом в силу взросления и какой образ жизни необходимо вести для собственного здоровья и благополучия. Причем инициатива медиков по воспитанию и просвещению подростков оказалась настолько востребованной, что нередко учебные заведения обращаются с просьбой о регулярном проведении таких уроков для своих воспитанников.

Вот и сегодня очередное занятие прошло для учащихся старших классов сш № 50 Первомайского района Владивостока. Врач акушер-гинеколог женской консультации родильного дома № 3 Татьяна Москвина поговорила с девочками на тему грамотной организации режима дня, о пользе сна и распределении спортивных нагрузок, обсудила основы правильного питания, а также предупредила о вредных факторах, которые негативно влияют на текущее самочувствие и здоровье в целом. Кроме того, она объяснила, с чем связаны физиологические изменения в организме подростков и при каких симптомах следует немедленно обратиться за помощью к специалистам.

Предметом разговора со школьницами стало и психоэмоциональное состояние человека. Психотерапевт «третьего» роддома Светлана Новикова раскрыла простые секреты хорошего настроения и научила старшеклассниц тому, как ценить себя и свои достижения вне зависимости от их величины и получать удовольствие, радуясь мелочам.

В завершении мероприятия девочек ожидал «сладкий стол», за которым они отметили начало первых школьных каникул в этом учебном году.