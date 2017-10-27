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Общество

Профессор физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Чуличков прочтёт лекцию во Владивостоке

«Мир снова изменился»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Во вторник, 31 октября, в муниципальной библиотеке «Бук» состоится лекция «Мир снова изменился». Прочтёт её профессор физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор физико-математических наук Алексей Чуличков.

«К концу ХIХ века ясные и, казалось бы, незыблемые представления о пространстве, времени, энергии, строении материи и действующих на нее силах привели к удивительным успехам в создании машинного производства, существенно облегчившего физический труд, – сообщили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система». – Однако пришел век ХХ и новые открытия в мире макро- и микроявлений привели к существенным изменениям. На место интуитивно ясных классических постулатов пришли новые, неклассические. Смысл новых открытий оказался более близким к традиционным представлениям об устройстве мира, ближе к мифам и учениям античных философов, чем к идеям материализма. Об этих двух картинах мира − классической и неклассической, пойдет речь на встрече с профессором Алексеем Чуличковым».

Начало мероприятия в 19 часов, вход свободный.

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