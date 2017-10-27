Депутат ЗакСобрания Приморья назвал речь прокурора «маханием кулаками после драки»

Сергей Бессчасный выступил с разгромной речью перед депутатами

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Депутат Законодательного Собрания Приморского края Алексей Самсонов в социальных сетях высказал своё мнение по поводу выступления прокурора Приморского края Сергея Бессчасного на очередном заседании ЗакСобрания Приморья, которое прошло в среду,25 октября, сообщает РИА VladNews.

В своем сообщении депутат от партии КПРФ задал несколько «риторических вопросов» приморскому прокурору, которые, по его словам, перед началом заседания ему не предоставили возможность задать, и пригласил Сергея Бессчасного на заседание Законодательного Собрания Приморья в ноябре, чтобы ещё раз повторить свою речь.

"Меня интересует, почему про всё это прокурор говорит только сейчас? Почему про все эти правильные слова не произносит его представитель в ЗС ПК в момент принятия депутатами бюджета? Ведь его представитель всегда присутствует в зале заседаний. Ни разу представитель публично не поддержала КПРФ и не выссказалась ни против выделения сотен миллионов на агентство по привлечению инвестиций, ни по поводу полумиллиардных трат на пиар и миллиардов на Хаяты, ни за необходимость увеличения расходов на питание и поддержку детского спорта.Я бы пригласил прокурора прийти на заседание в ноябре и повторить свою речь когда мы начнём принимать бюджет и тогда уже настоять чтобы деньги пошли детям, а не чиновникам и не на хаяты. А так это всё выглядит как махание кулаками после драки",- сообщил Алексей Самсонов в социальных сетях.

Напомним, на очередном заседании ЗакСобрания Приморья в среду,25 октября, прокурор Приморского края Сергей Бессчасный выступил с разгромной речью перед депутатами Законодательного Собрания. Основная часть доклада главы краевой прокуратуры касалась проблем, связанных с неисполнением государством своих обязательств – в том числе, социальных, а также отставанию в финансировании важных для приморцев направлений