Двое пьяных мужчин изнасиловали школьницу в Приморье 13:43, 27 октября Двое пьяных мужчин изнасиловали школьницу в Приморье
Элитный внедорожник загорелся во время движения на Золотом мосту 13:14, 27 октября Элитный внедорожник загорелся во время движения на Золотом мосту (Фото)
Серьезный пожар лишил жилья многодетную семью из Приморья 12:39, 27 октября Серьезный пожар лишил жилья многодетную семью из Приморья (Фото)
Новостная лента
Октябрь, 27 пятница
14:00
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
13:56
Депутат ЗакСобрания Приморья назвал речь прокурора «маханием кулаками после драки»
13:43
Двое пьяных мужчин изнасиловали школьницу в Приморье
13:29
Шесть выпускников Московской Школы Управления СКОЛКОВО поделятся опытом создания своего бизнеса на форуме во Владивостоке Фото
13:14
Элитный внедорожник загорелся во время движения на Золотом мосту Фото
13:06
В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами
12:53
Криптовалюта во Владивостоке:«Это место, где торгуют риском»
12:39
Серьезный пожар лишил жилья многодетную семью из Приморья Фото
12:27
Экс-губернатор Приморья преклонил колено перед Звеняцким
12:13
Объездная трасса возле аварийного моста в Приморье снова перекрыта Видео
12:00
Путешественник из Осетии пешком идет во Владивосток
11:56
Питерские «The Hatters» (Шляпники) впервые дадут концерт во Владивостоке
11:48
Женщина попала под колеса авто в Приморье
11:43
Во Владивостоке открылась новая «Пироговая»!
11:35
В Приморье на трассе сбили дикое животное Фото
11:24
Пьяный водитель «размотался» об леерное ограждение Золотого моста
11:10
Загрязнение окружающей среды убивает 170 тысяч россиян в год
10:58
Противопожарные мероприятия проходят в Советском районе Владивостока
10:44
Приморец решил «навариться» на краже
10:31
Опасную «молочку» обнаружили в Приморье
10:18
Многодетные семьи Владивостока получили заслуженные награды
10:05
Игорь Пушкарев: Мы особо не рассчитывали на рассмотрение вопроса положительно
10:03
Эксперты прокомментрировали необычную ситуацию с долларом
09:49
За сутки в Приморье потушили 16 пожаров
09:37
Во Владивостоке задержан вор, совершивший крупную кражу из офиса
09:23
Движение в районе Смоляниново временно восстановлено Видео
09:11
Приморцы знают об инсульте больше
09:00
Автомобиль перевернулся в центре Владивостока
08:26
Шесть междугородних рейсов из Владивостока отменены
08:18
Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока раньше времени, один – задерживается
08:09
Часть Владивостока останется без света сегодня, 27 октября Адреса
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4224 (163) от 27 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ипотека строит рынок
Прощаемся со спектаклем. Не проститься бы с театром…
Зачем вам 80 кепок, товарищ челнок?
По улице Славянской ограничат движение транспорта
Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Двое пьяных мужчин изнасиловали школьницу в Приморье

По данному факту следователи возбудили уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

В Приморье следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По подозрению в совершении преступления были задержаны два местных жителя, 1975 и 1984 года рождения.

По версии следствия, 22 октября 2017 года мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире на улице Октябрьская в городе Арсеньеве изнасиловали 16-летнюю девушку.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
Элитный внедорожник загорелся во время движения на Золотом мосту
13:14, 27 октября 2017 Элитный внедорожник загорелся во время движения на Золотом мосту

В сторону города собралась пробка

В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами
13:06, 27 октября 2017 В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами

За минувшие сутки было потушено 9 возгораний

Серьезный пожар лишил жилья многодетную семью из Приморья
12:39, 27 октября 2017 Серьезный пожар лишил жилья многодетную семью из Приморья

Дом, за который придется еще около 20 лет выплачивать ипотеку, полностью сгорел

Объездная трасса возле аварийного моста в Приморье снова перекрыта
12:13, 27 октября 2017 Объездная трасса возле аварийного моста в Приморье снова перекрыта

На трассе начались работы по укладке асфальта

Женщина попала под колеса авто в Приморье
11:48, 27 октября 2017 Женщина попала под колеса авто в Приморье

Пострадавшая госпитализирована

В Приморье на трассе сбили дикое животное
11:35, 27 октября 2017 В Приморье на трассе сбили дикое животное

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Пьяный водитель «размотался» об леерное ограждение Золотого моста
11:24, 27 октября 2017 Пьяный водитель «размотался» об леерное ограждение Золотого моста

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются