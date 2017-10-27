Двое пьяных мужчин изнасиловали школьницу в Приморье

По данному факту следователи возбудили уголовное дело

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

В Приморье следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По подозрению в совершении преступления были задержаны два местных жителя, 1975 и 1984 года рождения.

По версии следствия, 22 октября 2017 года мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире на улице Октябрьская в городе Арсеньеве изнасиловали 16-летнюю девушку.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

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