Элитный внедорожник загорелся во время движения на Золотом мосту

Сегодня, 27 октября, на Золотом мосту во время движения загорелся элитный внедорожник, сообщает РИА VladNe/
Toyota Land Cruiser Prado двигался со стороны Чуркина в сторону центра. По неизвестным причинам внедорожник загорелся. Очевидцы данного происшествия остановились, чтобы помочь водителю потушить авто.
В настоящее время на мосту затруднено движение в сторону города.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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