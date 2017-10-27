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Элитный внедорожник загорелся во время движения на Золотом мосту

В сторону города собралась пробка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 октября, на Золотом мосту во время движения загорелся элитный внедорожник, сообщает РИА VladNe/

Toyota Land Cruiser Prado двигался со стороны Чуркина в сторону центра. По неизвестным причинам внедорожник загорелся. Очевидцы данного происшествия остановились, чтобы помочь водителю потушить авто.

В настоящее время на мосту затруднено движение в сторону города.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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