Пелена со стороны Китая окутала буквально весь край

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Жители приморского села задыхаются от дыма лесных пожаров, который движется со стороны китайской границы, сообщает РИА VladNews.

Дым буквально полностью окутал Хороль, в результате чего в селе наблюдается нулевая видимость и сильный запах гари. Местные жители буквально задыхаются от дыма.

Стоит отметить, что подобная ситуация творится в нескольких муниципалитетах края, также дым дошел и до Владивостока.

Напомним, что в Приморье сохраняется высокая пожароопасность. В настоящее время на территории края действует 28 возгораний.

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