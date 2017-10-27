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Спорт

В первом матче домашней серии «Адмирал» сыграет с «Нефтехимиком»

Матч состоится сегодня в 19:00
Фото: ХК Фото: ХК "Адмирал"
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Сегодня "моряки" из Владивостока сыграют с "волками" из Нижнекаменска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК "Адмирал". Встреча состоится в Фетисов Арене в 19:00.

В регулярных чемпионатах КХЛ команды встречались девять раз. "Адмирал" пять раз победил в основное время, "Нефтехимик" – три, а также один раз в серии штрафных бросков. Разница шайб 30-25. 

В текущем чемпионате 24 августа в Нижнекамске хозяева победили 3:2 (Рау, Шарипзянов, Ганзл – Моррисонн, Бутузов).

В девяти встречах чаще всего отличался Никлас Бергфорс – 5 шайб, Дмитрий Лугин – 4, у нижнекамца Игоря Полыгалова три точных выстрела.

Лучшими бомбардирами противостояния среди действующих игроков являются Дэн Секстон из «Нефтехимика» – 7 (1+6) очков и «моряки» Роберт Саболич и Владимир Ткачёв – по 4 (2+2).

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