Юрий Тарлавин: Проблема суицидов в армии - не главная

Председатель Приморской организации Общероссийского профсоюза военнослужащих Юрий Тарлавин прокомментировал последние случаи суицида военнослужащих

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

В Приморском крае, как и по всей России, то и дело появляются сообщения о несчастных случаях, произошедших в армии. На днях стало известно о случае суицида в селе Сергеевка. В чем причины такого поведения военнослужащих, рассказал корреспонденту РИА VladNews председатель Приморской организации Общероссийского профсоюза военнослужащих Юрий Тарлавин.

«На самом деле причины для суицида могут быть самые разные. Раньше, например, в советское время, проблема номер один - это неуставщина на основе межнациональных отношений. Сейчас таких проблем уже нет. Сейчас проблема неуставных взаимоотношений не является главной.

Сейчас чаще всего - это личные проблемы. Подхватил ВИЧ и не желает это обсуждать - такие случаи тоже бывали - человек побоялся позора. Начинаешь разбираться: или сам он запутался, довольно часто бывает из-за плохих известий из дома. Бывали, конечно, случаи когда и отношения в коллективе обострялись - бойкот например, попался на воровстве. Мужские коллективы они в принципе специфичны, любые, не только в армии.

Опять же, когда солдат не занят, вот тут и начинаются неуставные взаимоотношения. Боец должен быть занят с подъема до отбоя, тогда на остальное не останется ни времени, ни сил. Сейчас и условия изменились. Кормить стали лучше, служить всего год, далеко от дома не отправляют. Есть, конечно, и те, кто попадает в другие регионы. Но это чаще происходит через учебные части, через те, которые готовят на редкую специальность.

Сколько случаями суицида не занимался, не припомню, чтобы довели человека до суицида неуставщиной. Оно ведь как, когда начинаются неуставные взаимоотношения, какая-то информация все равно проходит».