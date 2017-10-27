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Криптовалюта во Владивостоке:«Это место, где торгуют риском»

Эксперты расскрыли секреты биткойна
Фото: Анастасия Дубровина, РИА VladNews Фото: Анастасия Дубровина, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Сегодня криптовалюта – одна из самых обсуждаемых тем, а мечты заработать на этом состояние посещает головы бесчисленного количества людей. Но стоит ли зарабатывать в интернете и можно ли вообще назвать биткоин валютой? В этом постарались разобраться участники конференции, прошедшей сегодня во ВГУЭС, сообщает корреспондент VladNews.

Что такое криптовалюта? Простыми словами – это электронные деньги, но история появления и создания современной криптовалюты опускается до легенд – неизвестно, кто автор первый криптовалюты Bitcoin. Все началось со статьи в разгар кризиса 2008 года «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System», где впервые была описана система электронной наличности Bitcoin. С тех пор развитие электронной валюты стремительно развивается и на сегодняшний день число криптовалют в мире достигает 2000, количество крипто кошельков перешло рубеж в 6 миллионов, а курс биткойна с 1000 долларов вырос до 6000 в течение 10 месяцев.

Достаточно серьезным преимуществом криптовалюты руководитель дальневосточного представительства фонда "Сколково", Илья Мирин, считает политическую независимость, особенно на мировом уровне, скорость транзакций и отсутствие третьего звена (банка).

Александр Ивашкин, заместитель председателя Общественного совета при УМВД, рассмотрел негативные стороны криптовалюты и интернет-коммерции. По его мнению, к основным минусам криптовалюты можно отнести нестабильность курса, децентрализованность (нет единого центра), отсутствие транзакций, единого организатора торговли, обеспеченности валюты, а также, анонимность платежей.

Юридическую сторону вопроса и правовое регулирование рассмотрел Максим Кривелевич, эксперт по законодательному регулированию финансовых рынков и кибербезопасности. По его мнению, все в итоге закончится налогообложением. Но уже сейчас уголовный кодекс может регулировать обращение электронной валюты в России, которая при выводе становится наличностью и моментально попадает под статью. Доход в любой форме, без отчисления налогов государству, невозможность доказать происхождение этих средств также попадет под статью УК РФ.

По мнению экспертов, ничего принципиально нового в криптовалютах нет, это то же финансовый рынок. Нужно быть осторожным при работе с денежными средствами, будь то биткоин или русские рубли, и не забывать о растущем числе мошенничества при покупке или продаже криптовалют.

Автор фоторепортажа: Анастасия Дубровина, РИА VladNews

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