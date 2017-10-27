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В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами

За минувшие сутки было потушено 9 возгораний
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Природные пожары на площади почти в 500 гектаров ликвидированы за сутки в Анучинском, Партизанском, Черниговском, Хасанском районах и Дальнегорске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В настоящее время в регионе тушат 28 лесных пожаров на площади более двух тысяч гектаров в 11 муниципалитетах. За минувшие сутки было локализовано девять пожаров на площади около 1,2 тысяч гектаров в Кавалеровском, Кировском, Лазовском, Ольгинском, Тернейском, Партизанском, Ханкайском районах и Дальнегорском городском округе. Еще 18 очагов на площади более тысячи гектаров находятся в стадии локализации в девяти муниципалитетах, в тушении пожаров участвуют более 300 человек, задействовано почти 70 единиц техники, в том числе пять бульдозеров, два вертолёта и один самолет.

Стоит отметить, что в крае сохраняется высокая пожароопасность. Только за минувшие сутки пожарные подразделение почти 69 раз выезжали на тушение палов травы, возникло 12 новых пожаров.

Напомним, по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории края введён особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

Руководителям городов и районов рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров и восстановление противопожарных минерализованный полос. ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним.

Врио Губернатора поручил краевому департаменту лесного хозяйства, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах.

Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность. Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до 10 лет.

С начала года оштрафовано уже 965 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма штрафов составила более 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений. Только в период с 10 по 22 октября привлечены к ответственности 67 человек на сумму почти 90 тысяч рублей.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.

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