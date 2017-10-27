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Культура

Питерские «The Hatters» (Шляпники) впервые дадут концерт во Владивостоке

8 декабря, «SanRemo Hall», начало в 19:00
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Декабрь – время разжигать огонь внутри себя, чтобы подготовиться к грядущим зимним холодам. Уникальная возможность у тебя в руках – 8 декабря в «SanReMo Hall» питерские «The Hatters» (Шляпники) впервые во Владивостоке представят песни в своем фирменном «русско-цыганском алкохардкоре на душевных инструментах»! Это будет поистине большой и жаркий концерт! 


Молодой петербургский коллектив, зародившийся в среде артистов театра «Лицедеи», татуировщиков и видео-блоггеров, меньше чем за год сумел получить статус самых многообещающих дебютантов последних лет. Группа заявила о себе в феврале 2016 года, выложив в сеть первую песню «Russian Style», а уже летом 2016 года отправилась в тур по России покорять большие фестивали.

Их клипы берут в ротацию зарубежные телеканалы и топовые радиостанции, они с легкостью собрали полный аншлаг на первом концерте, и очевидно, что «The Hatters» не собираются останавливаться - поэтому вдвойне интересно увидеть их выступление до того, как они выпустят свой первый платиновый альбом!

8 декабря, «SanRemo Hall», начало в 19:00

Стоимость билетов:

- 1200 рублей (ТАНЦПОЛ)

- 2000 рублей (МЕСТО ЗА СТОЛИКОМ)

КУПИТЬ БИЛЕТ - vl.ru/afisha/purchase/events/79233/324010

Справки по тел.: 296-99-88

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