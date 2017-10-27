Шесть выпускников Московской Школы Управления СКОЛКОВО поделятся опытом создания своего бизнеса на форуме во Владивостоке

Среди спикеров на площадке кампуса ДВФУ выступят не только бизнесмены Приморья и России

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

3-4 ноября более 1000 предпринимателей со всего Дальнего Востока обсудят актуальные вопросы развития бизнеса в рамках Третьего ежегодного Форума «РОСТ» 2017. Среди спикеров на площадке кампуса ДВФУ выступят не только бизнесмены Приморья и России, но и выпускники Московской Школы Управления СКОЛКОВО, которые открыли собственные компании и добились успеха в предпринимательстве. Они готовы поделиться знаниями и опытом с приморскими коллегами, сообщает РИА VladNews со ссылкой организаторов.

Участники Форума «РОСТ» из первых уст узнают истории создания известных на западе России брендов, таких как Школа робототехники для детей РОБОЛАБ Kids, проект FITMOST, онлайн-сервис Педиатр 24/7, онлайн-ресторан PlOV.COM, нано-косметика для одежды HYDROP и других.

– Поиски идеи для собственного бизнеса начались как раз во время обучения в МШУ СКОЛКОВО, – рассказывает владелица Школы РОБОЛАБ Kids Елена Мухаметзаянова. – Только представьте! США. Кремниевая долина. Беспилотные автомобили Google, электрические Tesla и гибридные Prius, а также свежий ветер Атлантики унесли прочь банальные мысли о собственном салоне красоты, бутике или ресторане… Я четко помню момент, когда решила учить детей основам робототехники. Это случилось на экскурсии в Microsoft, где я собственными глазами увидела, как машина распознает твое лицо и печатает его на 3d-принтере. Всего за три года нам удалось открыть 74 филиала по обучению детей основам робототехники в Москве и Московской области.

– Все началось в 2013 году, когда супруге моего коллеги понадобилась оперативная медицинская консультация, – делится своей историей сооснователь и руководитель проектов «Педиатр 24/7» и «Онлайн Доктор» Денис Юдчиц. – У них был еще совсем маленький ребенок. В этот момент появилась идея сделать доступный и удобный онлайн-сервис для помощи молодым мамам, который будет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Сегодня через наш сайт уже осуществлено более 14 тысяч онлайн-консультаций!

У каждого предпринимателя своя история побед и поражений, свой путь к успеху, но всех объединяет одно – умение не сдаваться и видеть перспективу там, где другие ее не видят. 3-4 ноября выпускники Бизнес-школы СКОЛКОВО и бизнесмены со всей России поделятся своими бесценными знаниями с участниками Форума «РОСТ» 2017. Присоединяйся и получи опыт лучших! Узнать более подробно о программе и спикерах, а также пройти регистрацию можно на сайте - http://rostforum.ru .

Свое участие в форуме также подтвердили: Ольга Еремеева (Pandora), Александр Ларьяновский (Skyeng), Егор Егерев (Tickets Cloud), Борис Акимов (ЛавкаЛавка), Александр Сафронов (Канцелярская крыса), Борис Преображенский (Foroffice.ru), Сергей Ткачев (Гиперавто), Михаил Грудин (Гипрогор), Борис Поздняков (ГК "Эскадра-П"), Алена Ницора (сеть суши-баров Токио), Роман Горюнов (Президент НП РТС), Анастасия Ковалева (Priority Center), Сергей Лазарев (ЭкоСтар Технолоджи), Иван Маурах (Business Relations), Александр Монастырев (Монастырев и Ко), Владимир Ткалич (Kafema) и другие!

Организаторами мероприятия выступили Клуб молодых предпринимателей Примбиз, Приморское краевое отделение "ОПОРА РОССИИ" при поддержке АНО "Инвестиционное агентство Приморского края".