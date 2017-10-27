Двое пьяных мужчин изнасиловали школьницу в Приморье 13:43, 27 октября Двое пьяных мужчин изнасиловали школьницу в Приморье
Элитный внедорожник загорелся во время движения на Золотом мосту 13:14, 27 октября Элитный внедорожник загорелся во время движения на Золотом мосту (Фото)
Серьезный пожар лишил жилья многодетную семью из Приморья 12:39, 27 октября Серьезный пожар лишил жилья многодетную семью из Приморья (Фото)
Новостная лента
Октябрь, 27 пятница
14:00
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
13:56
Депутат ЗакСобрания Приморья назвал речь прокурора «маханием кулаками после драки»
13:43
Двое пьяных мужчин изнасиловали школьницу в Приморье
13:29
Шесть выпускников Московской Школы Управления СКОЛКОВО поделятся опытом создания своего бизнеса на форуме во Владивостоке Фото
13:14
Элитный внедорожник загорелся во время движения на Золотом мосту Фото
13:06
В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами
12:53
Криптовалюта во Владивостоке:«Это место, где торгуют риском»
12:39
Серьезный пожар лишил жилья многодетную семью из Приморья Фото
12:27
Экс-губернатор Приморья преклонил колено перед Звеняцким
12:13
Объездная трасса возле аварийного моста в Приморье снова перекрыта Видео
12:00
Путешественник из Осетии пешком идет во Владивосток
11:56
Питерские «The Hatters» (Шляпники) впервые дадут концерт во Владивостоке
11:48
Женщина попала под колеса авто в Приморье
11:43
Во Владивостоке открылась новая «Пироговая»!
11:35
В Приморье на трассе сбили дикое животное Фото
11:24
Пьяный водитель «размотался» об леерное ограждение Золотого моста
11:10
Загрязнение окружающей среды убивает 170 тысяч россиян в год
10:58
Противопожарные мероприятия проходят в Советском районе Владивостока
10:44
Приморец решил «навариться» на краже
10:31
Опасную «молочку» обнаружили в Приморье
10:18
Многодетные семьи Владивостока получили заслуженные награды
10:05
Игорь Пушкарев: Мы особо не рассчитывали на рассмотрение вопроса положительно
10:03
Эксперты прокомментрировали необычную ситуацию с долларом
09:49
За сутки в Приморье потушили 16 пожаров
09:37
Во Владивостоке задержан вор, совершивший крупную кражу из офиса
09:23
Движение в районе Смоляниново временно восстановлено Видео
09:11
Приморцы знают об инсульте больше
09:00
Автомобиль перевернулся в центре Владивостока
08:26
Шесть междугородних рейсов из Владивостока отменены
08:18
Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока раньше времени, один – задерживается
08:09
Часть Владивостока останется без света сегодня, 27 октября Адреса
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4224 (163) от 27 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ипотека строит рынок
Прощаемся со спектаклем. Не проститься бы с театром…
Зачем вам 80 кепок, товарищ челнок?
По улице Славянской ограничат движение транспорта
Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Шесть выпускников Московской Школы Управления СКОЛКОВО поделятся опытом создания своего бизнеса на форуме во Владивостоке

Среди спикеров на площадке кампуса ДВФУ выступят не только бизнесмены Приморья и России
Фото: организаторы Фото: организаторы
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

3-4 ноября более 1000 предпринимателей со всего Дальнего Востока обсудят актуальные вопросы развития бизнеса в рамках Третьего ежегодного Форума «РОСТ» 2017. Среди спикеров на площадке кампуса ДВФУ выступят не только бизнесмены Приморья и России, но и выпускники Московской Школы Управления СКОЛКОВО, которые открыли собственные компании и добились успеха в предпринимательстве. Они готовы поделиться знаниями и опытом с приморскими коллегами, сообщает РИА VladNews со ссылкой организаторов.

Участники Форума «РОСТ» из первых уст узнают истории создания известных на западе России брендов, таких как Школа робототехники для детей РОБОЛАБ Kids, проект FITMOST, онлайн-сервис Педиатр 24/7, онлайн-ресторан PlOV.COM, нано-косметика для одежды HYDROP и других.

– Поиски идеи для собственного бизнеса начались как раз во время обучения в МШУ СКОЛКОВО, – рассказывает владелица Школы РОБОЛАБ Kids Елена Мухаметзаянова. – Только представьте! США. Кремниевая долина. Беспилотные автомобили Google, электрические Tesla и гибридные Prius, а также свежий ветер Атлантики унесли прочь банальные мысли о собственном салоне красоты, бутике или ресторане… Я четко помню момент, когда решила учить детей основам робототехники. Это случилось на экскурсии в Microsoft, где я собственными глазами увидела, как машина распознает твое лицо и печатает его на 3d-принтере. Всего за три года нам удалось открыть 74 филиала по обучению детей основам робототехники в Москве и Московской области.

– Все началось в 2013 году, когда супруге моего коллеги понадобилась оперативная медицинская консультация, – делится своей историей сооснователь и руководитель проектов «Педиатр 24/7» и «Онлайн Доктор» Денис Юдчиц. – У них был еще совсем маленький ребенок. В этот момент появилась идея сделать доступный и удобный онлайн-сервис для помощи молодым мамам, который будет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Сегодня через наш сайт уже осуществлено более 14 тысяч онлайн-консультаций!

У каждого предпринимателя своя история побед и поражений, свой путь к успеху, но всех объединяет одно – умение не сдаваться и видеть перспективу там, где другие ее не видят. 3-4 ноября выпускники Бизнес-школы СКОЛКОВО и бизнесмены со всей России поделятся своими бесценными знаниями с участниками Форума «РОСТ» 2017. Присоединяйся и получи опыт лучших! Узнать более подробно о программе и спикерах, а также пройти регистрацию можно на сайте - http://rostforum.ru .

Свое участие в форуме также подтвердили: Ольга Еремеева (Pandora), Александр Ларьяновский (Skyeng), Егор Егерев (Tickets Cloud), Борис Акимов (ЛавкаЛавка), Александр Сафронов (Канцелярская крыса), Борис Преображенский (Foroffice.ru), Сергей Ткачев (Гиперавто), Михаил Грудин (Гипрогор), Борис Поздняков (ГК "Эскадра-П"), Алена Ницора (сеть суши-баров Токио), Роман Горюнов (Президент НП РТС), Анастасия Ковалева (Priority Center), Сергей Лазарев (ЭкоСтар Технолоджи), Иван Маурах (Business Relations), Александр Монастырев (Монастырев и Ко), Владимир Ткалич (Kafema) и другие!

Организаторами мероприятия выступили Клуб молодых предпринимателей Примбиз, Приморское краевое отделение "ОПОРА РОССИИ" при поддержке АНО "Инвестиционное агентство Приморского края".

Похожие новости
Путешественник из Осетии пешком идет во Владивосток
12:00, 27 октября 2017 Путешественник из Осетии пешком идет во Владивосток

Заур Гуриев рассказывает, что это его детская мечта

Во Владивостоке открылась новая «Пироговая»!
11:43, 27 октября 2017 Во Владивостоке открылась новая «Пироговая»!

Порадует кафе не только всех любителей аппетитной выпечки и нежных десертов, но и тех, кто любит посытнее

Загрязнение окружающей среды убивает 170 тысяч россиян в год
11:10, 27 октября 2017 Загрязнение окружающей среды убивает 170 тысяч россиян в год

Неблагоприятное воздействие на здоровье людей оказывает загрязнение воды и почвы

Противопожарные мероприятия проходят в Советском районе Владивостока
10:58, 27 октября 2017 Противопожарные мероприятия проходят в Советском районе Владивостока

Сотрудники АТУ проводят рейды по информированию населения о мерах противопожарной безопасности

Многодетные семьи Владивостока получили заслуженные награды
10:18, 27 октября 2017 Многодетные семьи Владивостока получили заслуженные награды

Завершилось торжественное собрание праздничным концертом

Эксперты прокомментрировали необычную ситуацию с долларом
10:03, 27 октября 2017 Эксперты прокомментрировали необычную ситуацию с долларом

Курс валют на 27 октября

Шесть междугородних рейсов из Владивостока отменены
08:26, 27 октября 2017 Шесть междугородних рейсов из Владивостока отменены

Изменения в расписании владивостокского автовокзала