Серьезный пожар лишил жилья многодетную семью из Приморья

Дом, за который придется еще около 20 лет выплачивать ипотеку, полностью сгорел

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 19:03. Звонивший сообщил о пожаре в доме по улице Центральная, поселок Волчанцы.

Пожарная часть и горевший дом находятся на расстоянии 60 километров друг от друга, что стало причиной столь долгого приезда спасателей. Спустя 26 минут прибывшие на место происшествия в брандмейстеры приступили к тушению. После проведенной разведки стало ясно, что горит частный дом. Спустя 4 минут пожар был локализован, а в 00:50 – полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 150. Тушили огонь 10 члеовек личного состава и три единицы техники. При инциденте никто не пострадал.

Как стало известно корреспонденту агентства, в семье проживала многодетная семья, которая теперь осталась на улице. Сейчас трое детей – два мальчика и маленькая девочка, нуждаются в одежде. У родителей сгорели все документы. Кроме того, известно, что дом семья взяла в ипотеку, выплачивать которую придется еще около 20 лет.

Неравнодушные приморцы собирают любую помощь пострадавшим на пожаре. Всю информацию можно узнать по телефонам:

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