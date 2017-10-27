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Общество

Во Владивостоке открылась новая «Пироговая»!

Порадует кафе не только всех любителей аппетитной выпечки и нежных десертов, но и тех, кто любит посытнее
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

В начале октября этого года кондитерский дом «Вишневый Сад» представил свою уже четвертую по счету «Пироговую». На этот раз уютное кафе русской кухни открыло свои двери по адресу Алеутская, 43. Что интересно, новая «Пироговая» находится прямо напротив роддома №4, именно поэтому она окутана неповторимой атмосферой счастья и тепла. Интерьер «Пироговой на Алеутской» традиционно выполнен в уютном винтажном стиле.

Порадует кафе «Пироговая» не только всех любителей аппетитной выпечки и нежных десертов, но и тех, кто любит посытнее: в меню горячие супы, восхитительные салаты, традиционные русские блины, вареники, пельмени и котлетки.

Ждем вас в гости на Алеутскую ,43 (напротив роддома № 4). Телефон: 8-914-654-01-79

Сайт: vstort.ru

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