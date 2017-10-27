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Культура

Экс-губернатор Приморья преклонил колено перед Звеняцким

Театр Горького отмечает 85-летний юбилей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

В четверг, 26 октября, в Приморском академическом краевом драматическом театре имени М.Горького прошла творческая встреча художественного руководителя театра, Народного артиста РФ Ефима Звеняцкого "Таланты и их поклонники", посвященная 70-летию Народного артиста РФ. Актеры театра поздравили своего художественного руководителя театральным капустником на музыку рок-оперы "Иисус Христос— суперзвезда", сообщает корреспондент РИА VladNews.

Cпектакль был поставлен московским режиссером Вадимом  Данцигером в тайне от юбиляра. В постановку вошли моменты из творческого пути Ефима Звеняцкого. Зрители и почетные гости театра отметили, что режиссеру удалось создать дивную и, в то же время, остроумную постановку, которая никого не смогла оставить равнодушным.

На мероприятии присутствовали и почетные гости, среди которых оказались Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, а также экс-губернатор Приморского края Сергей Дарькин и актриса Лариса Белоброва, которые, по окончании спектакля, смогли лично поздравить с юбилеем Ефима Звеняцкого.

Стоит отметить, что Сергей Дарькин, выйдя на сцену, преклонил колено перед Ефимом Звеняцким и вручил ему корзину цветов.

Напомним, свой 85-летний юбилей в этом году отмечает и театр им. М. Горького. По случаю данного события, на протяжении всей текущей недели в театре пройдут научно-практические конференции, выставки, а также творческие вечера.

Юбилей театра отметят в субботу,28 октября, на творческой встрече театра "85 лет почти аншлагов", на котором будет присутствовать правнучка Максима Горького-Екатерина Пешкова.

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