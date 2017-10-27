«Поэтический ринг» переносится на другую дату

Организаторы конкурса сообщили новую ифнормацию

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Организаторы литературного конкурса для школьников «Поэтический ринг» во Владивостоке сообщают о переносе даты его проведения – конкурс состоится 18 ноября. Его основная цель – укрепление и расширение знаний школьников в области литературы. Организатором конкурса выступает городской Дворец детского творчества.

В «Поэтическом ринге» могут принять участие учащиеся 8-11-х классов общеобразовательных учреждений города Владивостока. Состав команды –10 участников (5 девочек, 5 мальчиков). В составе команды могут быть как представители одного класса, так и ученики разных классов одной школы.

Конкурс проводится в четыре этапа.

Первый этап – конкурс видеороликов «Струны души». Участникам необходимо составить видеоряд к любимым поэтическим строкам.

Второй этап – «Новый взгляд». В ходе жеребьевки командам предлагаются поэтические произведения. Они должны их обыграть.

Третий этап – интеллектуальный, «Своя игра». Проверяются знания по биографическим фактам известных поэтов XIX-XX веков.

Четвертый – «Битва капитанов». Капитанам каждой команды заранее будет предложена определенная поэтическая тематика, на которую они смогут подобрать ряд стихотворений для исполнения их на сцене.

Для участия в конкурсе школы до 1 ноября должны предоставить в оргкомитет на е-mail kobesova@mail.ru (с темой письма: «Поэтический ринг») заявку и список участников.

Видеоролики предоставляются до 5 ноября в оргкомитет по адресу: Океанский проспект, 43, каб. 40. Ознакомиться с положением и заполнить заявку можно на сайте http://vgddt.ru

Телефон для справок: 8-914-690-2103, Есения Евгеньевна Кобесова.

Напомним, проект «Поэтический ринг» в этом году стал финалистом конкурса «Молодежная инициатива». Руководитель проекта Калерия Григорьева получила грантовую поддержку от администрации Владивостока на популяризацию поэзии среди молодёжи.