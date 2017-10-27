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Общество

Путешественник из Осетии пешком идет во Владивосток

Заур Гуриев рассказывает, что это его детская мечта
Фото: gztslovo.ru Фото: gztslovo.ru
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Путешественник Заур Гуриев отправился из Осетии во Владивосток пешком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на газету "Слово".

Молодой человек начал свой путь с 12 октября. На сегодняшний день пройдено уже 250 километров. Заур рассказывает, что дойти до Владивостока пешком - его детская мечта.

Будучи 11-летним мальчиком, нынешний путешественник услышал по телевизору историю о мужчине, который на велосипеде отправился из Калининграда во Владивосток. Ребенок вдохновился поступком и начал разрабатывать свой маршрут, на создание которго ушло два года. 

«В этот день я решил, что тоже поеду. Как это так, старик смог, а я - нет? Говорил про себя 11-летний мальчик (смеется). Целых два года я разрабатывал маршрут, обдумывая, как буду двигаться и где буду жить»,- рассказывает Заур Гуриев.

В 13 лет юный путешественник отправился в путь, предусмотрительно написав родителям записку. Увидев послание, родные сразу же бросились на поиски мальчика. Ребенка вернули домой.

Сейчас Зауру 28 лет, и он снова отправился в путешествие, только на этот раз его уже никто не смог остановить. Турист рассказывает, что из дома он вышел с 3 000 рублей. Судя по всему, в больших городах путешественнику придется хоть как-то подрабатывать, чтобы прожить.

Заур Гуриев планирует открыть свой собственный блог в инстаграме, но произойдет это только тогда, когда безумный путешественник доберется до Волгограда. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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