Женщина попала под колеса авто в Приморье

Пострадавшая госпитализирована

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП в Пограничном районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

Установлено, что в темное время суток водитель автомашины совершил наезд на 59-летнюю местную жительницу, после чего скрылся с места происшествия. Женщина шла по обочине в попутном направлении движущемуся транспорту.

Пострадавшая была госпитализирована с сотрясением головного мозга, закрытыми переломами голени и плеча.

Сотрудники полиции изъяли с места ДТП осколки фары, скрывшегося транспортного средства. В ходе розыска сотрудники Госавтоинспекции установили местонахождение и задержали 61-летнего местного жителя.

В отношении водителя был составлен административный материал по статье «Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся».

В настоящее по данному факту проводится ряд экспертиз, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей.

Сообщается, что стаж вождения 61-летнего водителя 19 лет. В текущем году к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался.

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