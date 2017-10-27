В Приморье на трассе сбили дикое животное

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

На трассе в Приморье сбили оленя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на nhk_off.

Инцидент произошел на трассе в районе села Золотая Долина, Партизанский район. Видеорегистратор одного из участников движения зафиксировал момент столкновения автомобиля и дикого животного, которое внезапно выбежало из кустов. Рогатый олень так ударился об автомобиль, что его подкинуло, а после он перевернулся и отлетел. Автомобиль получил серьезные повреждения, информация о пострадавших отсутствует.

По словам очевидцев, после столкновения олень поднялся и снова убежал в лес. Видео инцидента можно посмотреть здесь.

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