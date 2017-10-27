Пьяный водитель «размотался» об леерное ограждение Золотого моста

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Минувшей ночью во Владивостоке произошло ДТП на Золотом мосту, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Транспортное происшествие попало на запись видеорегистратора.

Установлено, что автомобилист за рулем малолитражки двигался со стороны улицы Гоголя на большой скорости. В какой-то момент машину начало заносить, водитель не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с леерным ограждением.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, что и послужило причиной ДТП.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

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