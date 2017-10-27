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Общество

Турецкий судовладелец получил 22,5 млн руб. за сломанный двигатель

Более 40 млн руб. по восьми страховым случаям выплатила Страховая компания «Согласие» за 3 месяца
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Наиболее крупные выплаты пришлись на поломки двигателей судов. Во время нахождения в акватории Черного моря на турецком судне, застрахованном в СК «Согласие», произошла серьезная поломка главного двигателя.В результате чего, по договору страхования, судовладельцу было выплачено более 22,5 млн руб. Еще один крупный убыток был выплачен в сентябре. На российском судне, которое находилось в Баренцевом море, вышел из строя двигатель. Судовладельческой компании, застрахованной в СК «Согласие», была произведена выплата в размере 6,9 млн руб. Условиями страхования предусмотрена защита морских и речных судов на случай гибели, повреждений, а также финансовая поддержка интересов судовладельцев, фрахтователей и судостроителей на случай наступления их ответственности, сообщает РИА VladNews.

Около 3 млн руб. составили выплаты, связанные с ответственностью судовладельцев перед членами экипажа. В июне 2017 года СК «Согласие» выплатила страховое возмещение в размере более 1,9 млн руб. из-за экстренной госпитализации капитана российского судна в порту Пусан на территории Южной Кореи.

«Страховая защита актуальна для всех судовладельцев и организаций, связанных с судоходством. Страховой случай может произойти в самый неожиданный момент и принести серьезные финансовые потери для организации. Но те клиенты, которые доверили свою страховую защиту СК «Согласие», всегда могут рассчитывать на страховые выплаты, предусмотренные условиями договора», - подчеркивает Екатерина Рысакова, заместитель генерального директора – руководитель блока андеррайтинга и урегулирования убытков по корпоративным видам страхования СК «Согласие».

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