Загрязнение окружающей среды убивает 170 тысяч россиян в год

Неблагоприятное воздействие на здоровье людей оказывает загрязнение воды и почвы

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Загрязнение окружающей среды — одна из главных причин смертности населения, об этом сообщает группа исследователей, разместившая статью в авторитетном научном журнале Lance. По данным ученых, каждая шестая смерть на Земле так или иначе связана с неблагополучной экологической обстановкой, сообщает РИА VladNews.В России за 2015 год число погибших от причин, связанных с загрязнением, составило 8,5 % от числа всех умерших (172 тысячи человек).

Всего в мире за 2015 год зафиксировано 9 миллионов смертей от загрязнения. Наибольшее влияние на смертность оказывает загрязнение воздуха. Среди заболеваний, вызванных загрязнением атмосферы, отмечаются инсульты, инфаркты, онкологические заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких.

Кроме того, неблагоприятное воздействие на здоровье людей оказывает загрязнение воды и почвы, воздействие химических веществ, изменение климата и ультрафиолетовое излучение. Больше всего от погибших от причин, связанных с загрязнением, в странах с низким уровнем благосостояния населения: Индии, Китае, Пакистане, Бангладеше, Нигерии. Россия находится на седьмом месте в списке по числу погибших. Стоит отметить, что в показателях смертности наблюдается положительная динамика: по данным отчета ВОЗ, в 2012 году от совокупности причин, связанных с неблагоприятной окружающей средой, погибли 12 миллионов человек.