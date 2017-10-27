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Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев: Мы особо не рассчитывали на рассмотрение вопроса положительно

Временно отстраненный глава Владивостока прокомментировал решение суда
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Вчера, 27 октября, Мосгорсуд рассмотрела апелляцию защиты Игоря Пушкарева и Андрея Лушников о продлении ареста до 30 ноября, сообщает РИА VladNews.

- Коллегия Мосгорсуда признала решение о нашем аресте до 30 ноября законным. Напомню, предыдущие аргументы следствия строились именно на том, что мы можем как-то повлиять на ход расследования или надавить на свидетелей. Однако сейчас ситуация в корне изменилась: мы закончили ознакомление с делом, прокуратура утвердила обвинительное заключение, а материалы направлены в суд. Но даже эти обстоятельства стали лишь пустым звуком для суда и следствия. Впрочем, мы особо не рассчитывали на рассмотрение вопроса положительно, и уже ждём первых заседаний, где дело будут рассматривать по существу. Нет, это не потеря надежды, а трезвое мышление, которое в заточении под стражей является очень важным качеством. Ещё раз повторюсь, что ущерба ни городу, ни МУП "Дороги Владивостока" нет, взятки не было и быть не могло, а также мы не стремились уйти от следствия ещё тогда, когда приморские следователи трижды пытались возбудить дело, и в возбуждении было отказано, - написал Игорь Пушкарев в своих социальных сетях.

 Отметим, 20 октября 2017 года Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу Пушкарёвых-Лушникова. На сегодняшний день Игорь Пушкарёв, Андрей Пушкарёв и Андрей Лушников в зависимости от роли и степени участия обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п. «а» ч. 2, 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 5 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ (пособничество в получении взятки), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Сейчас стороны ожидают решения Верховного суда Российской Федерации, который должен определить территориальную подсудность для рассмотрения дела по существу.

Напомним, 29 августа Мосгорсуд в очередной раз по ходатайству следствия продлил арест Игорю Пушкарёву и Андрею Лушникову в СИЗО «Матросская тишина» до 30 ноября этого года. Позже до этого же срока арест продлили и брату мэра Андрею Пушкарёву.

Как ранее сообщало РИА VladNews, следствие по делу окончено, Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение, а место рассмотрения дела определит Верховный Суд РФ.

"Будем продолжать доказывать свою правоту и каждый сможет узнать о подробностях нашего уголовного дела", - написал на своих страницах в соцсетях Игорь Пушкарев.

Первые судебные заседания по делу должны начаться уже в ноябре 2017 года.

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