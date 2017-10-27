Противопожарные мероприятия проходят в Советском районе Владивостока

Сотрудники АТУ проводят рейды по информированию населения о мерах противопожарной безопасности

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Мероприятия, направленные на профилактику пожаров, проходят в Советском районе Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Так, на минувшей неделе в административно-территориальном управлении района состоялось заседание штаба по выполнению первичных мер пожарной безопасности, в котором приняли участие руководители ТСЖ и управляющих компаний Советского района. Представителям управляющих организаций пояснили, что с наступлением холодов они должны информировать жителей домов о правилах использования отопительных приборов, а также не допускать захламления придомовых территорий и мест общего пользования в жилых домах.

Также после введения в крае особого противопожарного режима сотрудники АТУ проводят рейды по информированию населения о мерах противопожарной безопасности. Горожанам раздают памятки о том, что в этот период запрещается находиться в лесу, а на территории города запрещено разведения открытого огня и сжигания мусора. Жителям частного сектора напоминают о необходимости своевременно убирать сухую траву на участках и прилегающей к домам территории.

Помимо этого совместно с сотрудниками МЧС проходит мониторинг территории района по выявлению несанкционированных палов, а на нарушителей законодательства составляются протоколы об административных правонарушениях.

Отметим, что за сжигание мусора вне специально отведённых мест предусмотрены штрафы: для физических лиц – в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.