Приморец решил «навариться» на краже

Теперь мужчине придется ответить по закону

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Приморец похитил порядка пяти тонн лома цветного металла с территории транспортного предприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЛУ УМВД на транспорте.

Установлено, что 49-летний житель города Находка, являясь работником морского порта, уложил похищенный брус в кузов своего автомобиля и планировал вывезти с территории предприятия, однако был задержан сотрудниками транспортной полиции. Сумма ущерба, причиненная собственнику составила порядка 60 тысяч рублей.

В настоящее время дознавателями собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело, возбужденное по ч.3 ст. 30, ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации с обвинительным актом направлено в суд.

До вынесения приговора в отношении обвиняемого будет действовать мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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