Опасную «молочку» обнаружили в Приморье

Продавец привлечен к ответственности

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

В Уссурийске обнаружена молочная продукция без ветеринарных сопроводительных документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.

Инспектора не смогли установили, прошла ли продукция ветеринарно-санитарную экспертизу по параметрам качества и безопасности.

В отношении продавца вынесено постановление о привлечении к административной ответственности, небезопасная продукция исключена из оборота.

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