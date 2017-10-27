Опасную «молочку» обнаружили в Приморье

В Уссурийске обнаружена молочная продукция без ветеринарных сопроводительных документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.
Инспектора не смогли установили, прошла ли продукция ветеринарно-санитарную экспертизу по параметрам качества и безопасности.
В отношении продавца вынесено постановление о привлечении к административной ответственности, небезопасная продукция исключена из оборота.
Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.