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Общество

Многодетные семьи Владивостока получили заслуженные награды

Завершилось торжественное собрание праздничным концертом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке самым активным многодетным семьям вручили награды – почётные грамоты, денежные премии и благодарственные письма от администрации города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Церемония вручения наград состоялась в рамках празднования пятилетия приморской региональной общественной организации «Совет многодетных родителей».

26 октября в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичева, 15) собрались десятки многодетных семей краевого центра. Поздравить их с юбилеем организации пришли председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города Ирина Самусенко и другие почётные гости.

Ирина Олеговна поблагодарила всех представителей общественной организации за их работу, направленную на оказание помощи многодетным семьям краевого центра, и активное участие в жизни города.

Самые активные члены Совета многодетных родителей были отмечены почётными грамотами с денежными премиями и благодарственными письмами от администрации города Владивостока. Наград в этот день были удостоены Татьяна Землякова, Марина Луцышина, Оксана Зыкова, Антон Бедарев, Сергей Кришталь, Евгения Кустова, Ирина Ночвина и Елена Строкач.

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