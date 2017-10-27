Эксперты прокомментрировали необычную ситуацию с долларом

Курс валют на 27 октября

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.76 рубля, а евро- 68.28 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Министр экономразвития Максим Орешкин сообщил, что курс рубля зависит от того, насколько доллар падает относительно мировых валют. Сейчас эксперты отмечают, что доллар очень серьезно ослаб ко всем мировым валютам: к евро, китайскому юаню, другим развивающимся валютам. Среди этого списка оказалась и отечественная валюта, которая чувствует себя очень уверенно по отношению к американскому доллару.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в ББР Банке за 58.05 рубля, а продать валюту выгодно в Примсоцбанке за 57.60 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Дальневосточном банке за 68.40 рубля, а продать валюту выгодно в Примтеркомбанке за 67.30 рубля за один евро.