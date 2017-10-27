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Происшествия

За сутки в Приморье потушили 16 пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье организована работа по тушению 16 техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались.

На контроле лесопожарная и гидрологическая обстановка на территории Приморского края. 

На тушении было задействовано 113 человек личного состава и 34 единицы техники.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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