Во Владивостоке задержан вор, совершивший крупную кражу из офиса

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Владивостока, который рассказал о краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что злоумышленник проник в офисное помещение на улице Патрокл и, похитив телефон и наручные часы, скрылся. Сумма ущерба составила более 140 тысяч рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 32-летнего подозреваемого, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.

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