Приморцы знают об инсульте больше

«Время имеет значение»

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Инсульт - острое нарушение мозгового кровообращения, сопровождающееся внезапной потерей сознания и параличами, к тому же, это самое распространённое заболевание и виной тому – халатность к себе и своему здоровью. Жителей Владивостока проинформировали о том, что делать в такой ситуации и как распознать инсульт в 90% случаев, сообщает корреспондент VladNews.

29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом. В рамках мероприятий, приуроченных к этому дню, на официальном сайте Администрации Приморского края состоялась онлайн-конференция о способах защиты при инсульте. Основными спикерами мероприятия выступили заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края Тамара Курченко, заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения краевой клинической больницы № 1 Дмитрий Хан.

Информирование – это возможность спасти людей в будущем и диагностировать первые признаки. Именно это определяет основную проблему высокой смертности от инсульта – люди просто не знают, что с ними. Симптомов множество, но в подавляющем большинстве наблюдается три основных:

- Кривая улыбка

- Слабость или онемение руки

- Нарушение речи

Важно, что распространение среди населения методики «УДАР» в 90% случаев определяет инсульт и дает больше времени для действий врачей. Диагностика применима и взрослыми, и детьми. Не нуждается в медицинском образовании.

У – улыбка: если улыбка кривая, перекошено лицо, попросите человека улыбнуться, оскалить зубы;

Д – движение: ослабла рука или нога, попросите поднять и удерживать руки перед собой;

А – артикуляция: нарушилась речь, попросите назвать имя;

Р – решение: произошел инсульт. Необходимо вызвать скорую помощь и правильно описать симптомы, что бы статус вызова был выше, скорая приедет в первую очередь к вам.

Что бы спасти жизнь пациента, у врачей есть 4,5 часа, так называемое «терапевтическое окно» - время от наступления симптомов болезни, до приезда в медицинское учреждение. После – клетки головного мозга активно отмирают из-за недостатка кислорода.

Ежегодно в Приморском крае из 4 тысяч острых инсультов 40% погибают в течении года, большая часть выживших остается инвалидами, а некоторые не могут обходится без посторонней помощи до конца жизни.

Основная идея Всемирного дня борьбы с инсультом - донести до населения то, что у врачей есть возможность помочь, тогда как инсульт молодеет. Есть случаи инсульта у 5 – 6-летних детей, а современный ритм жизни понижает порог среднестатистического возраста этой болезни до 15-45 лет. Необходимо помнить и знать основные признаки инсульта, бережно следить за своим здоровьем и вести правильный образ жизни.