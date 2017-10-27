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Автомобиль перевернулся в центре Владивостока

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются
Фото: dps_control Фото: dps_control
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Сегодня утром, 27 октября, автомобиль перевернулся в центре Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Транспортное происшествие произошло на улице Светланская на повороте в сторону Океанского проспекта. По неизвестным причинам автомобиль завалился на бок, в результате чего левая полоса заблокирована для движения ТС.

На данном участке дороги собирается пробка.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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