Сегодня утром, 27 октября, автомобиль перевернулся в центре Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.
Транспортное происшествие произошло на улице Светланская на повороте в сторону Океанского проспекта. По неизвестным причинам автомобиль завалился на бок, в результате чего левая полоса заблокирована для движения ТС.
На данном участке дороги собирается пробка.
В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.
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