Часть Владивостока останется без света сегодня, 27 октября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 октября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

Адреса:

100-летия Владивостока пр-кт 161, 44, 46, 48, 50,

Бурачка ул.4, 6, 8,

Восточный пр-кт 11, 12, 13, 14, 20, 22, 22Б, 26, 28, 3, 16Б, 9,

Енисейская ул.23, 24,

Ильичева ул.21, 23, 25, 29, 31,

Кирова ул.26, 28, 32, 34,

Лермонтова ул.102,

Лиманная ул.10, 12, 14, 18, Мостовая ул.1, 2, 4, 6, 9,

Муссонная ул.9,

Пшеницына ул.101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 119Б, 52, 54, 56, 58, 60, 87, 89, 93, 95, 99, 46,

Русская ул.11, 15, 3,

Стальского ул.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 9,

Толстого ул.45,

Цимлянская ул.83, 85