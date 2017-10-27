Во Владивостоке без осадков, +14°С

В крае переменная облачность, вечером на западе местами небольшой дождь

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 октября, погоду в Приморье определяют поле повышенного атмосферного давления, а вечером атмосферные фронты. В крае переменная облачность, вечером на западе местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха: +12..+17°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, в конце дня до сильного. Температура воздуха +12…+14°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +15…+17°С.



В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +14…+16°С.