Перерасчет пенсии женщинам за детей в 2017 году, последние новости на сегодня

Кому положена прибавка к пенсии за детей?

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Многих россиян волнует вопрос перерасчета пенсионных выплат. Однако далеко не всегда распространяемая информация на эту тему соответствует действительности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Известно, что в 2017 году правительство РФ обещало пересчитать пенсии за детей, рожденных до 1990 года, россиянкам, находящимся на законном отдыхе по возрасту.



Кому положена прибавка к пенсии за детей? Как говорится на сайте Пенсионного фонда, за перерасчетом пенсии могут обратиться женщины, которые ушли на заслуженный отдых не позже 2015 года. Также в Пенсионом фонде отметили, что остальным они сразу делали более выгодную для них пенсию. Прежде всего, это выгодно будет тем, у кого маленькие выплаты, а детей, рожденных до 1990-го, — двое или больше.



Для того, чтобы Вам пересчитали пенсию по детям, необходимо явиться в Пенсионный фонд с заявлением.



Заметим, что за определенное количество детей добавляют определенное количество баллов. Причем сумма этого балла каждый год назначается новая.