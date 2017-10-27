Улица Всеволода Сибирцева Владивостоке «оделась» в новый асфальт

Подрядная организация наносит последний штрих – разметку типа «зебра»

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Завершен комплексный ремонт улицы Всеволода Сибирцева во Владивостоке. Здесь появились новые тротуары и качественное дорожное покрытие. Благоустройство улицы проведено в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

На участке более 1,8 километра полностью выполнены все основные работы: замена слабых грунтов для предотвращения провалов, восстановление люков и решёток инженерных сетей, устройство бордюров, трёх слоев дорожного покрытия, примыканий, съездов, нанесение дорожной разметки.

Сегодня, 26 октября, подрядная организация наносит последний штрих – разметку типа «зебра». Разметка наносится нитрокраской со светоотражающими элементами.

Все строительные работы велись под контролем специалистов управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, все выданные предписания подрядной организацией исполнены, проведены лабораторные исследования кернов (вырубок уложенного асфальтобетонного покрытия). Уже на следующей неделе на объект выйдет приёмочная комиссия для проверки качества выполненных работ.

Напомним, что «Безопасные и качественные дороги» приоритетный проект Министерства транспорта Российской Федерации, реализация которого будет осуществляться в период с 2017 по 2025 год. В его рамках планируется привести в нормативное состояние около 50 тысяч километров автодорог федерального, регионального и местного значения, а также объектов улично-дорожной сети в 38 городских агломерациях страны, в которых проживают свыше 19 миллионов человек. Во Владивостоке на приведение городских магистралей в нормативное состояние направлено около 624 миллионов рублей.

В 2017 году в краевом центре будут отремонтированы улицы Светланская (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), Выселковая, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца 3-й Рабочей), автомобильные дороги по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома №1 по ул. Фадеева и от дома №42а до дома №53 по ул. Фадеева). Будет заасфальтировано около 250 тысяч квадратных метров дорог, 30 тысяч квадратных метров тротуаров, уложено более 45 тысяч тонн асфальтобетона, заменено порядка 30 тысяч бортовых камней. Гарантийный срок на дороги, отремонтированные в рамках приоритетного президентского проекта «Безопасные и качественные дороги», составляет 3 года.