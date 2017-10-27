Подростков Владивостока предупреждают о последствиях употребления сомнительных смесей

Занятие – бесплатное

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Об опасности некурительных табачных смесей, которые могут не только нанести вред здоровью, но и стать первым шагом к употреблению наркотических веществ, рассказывают юношам и девушкам Владивостока на профилактических занятиях «ПАВ: не влезать – убьет!» сотрудники Молодежного ресурсного центра.

Один из таких уроков на днях прошел в школе № 18. Специалист центра Валентина Кимрассказала ученикам 7-го класса о никотин содержащем веществе насвай, предупредив их о том, что это увлечение может привести к различным онкологическим заболеваниям. В дополнение ребятам был продемонстрирован документальный фильм, одобренный компетентными органами для показа среди несовершеннолетних.

«Подобные профилактические занятия мы проводим еженедельно. С начала года их посетили более 3000 молодых людей. Часто вместе с нами работают и сотрудники полиции. Совместными усилиями мы хотим уберечь подростков от действий необдуманных поступков, которые напрямую влияют на их здоровье. Мы доходчиво объясняем им не только о вреде наркотиков, но и, например, о насвае, который, по мнению специалистов, представляет сегодня большую опасность для подрастающего поколения. На наших занятиях развенчивается очередной миф о безвредности этой смеси, которая часто становится толчком к употреблению психоактивных веществ. И наша работа направлена на то, чтобы пресечь даже мысли подростков о подобном», – говорит Андрей Волков, член Общественного совета УМВД России по Приморскому краю, директор МКУ «Молодежный ресурсный центр».

Подать заявку на проведение профилактического урока могут сотрудники любой школы по тел: 222-22-94. Занятие – бесплатное. Ознакомиться с работой МКУ «Молодежный ресурсный центр» можно на сайте mrc-vlad.ru.