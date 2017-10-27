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Общество

Капитальный ремонт теплотрассы на улице Русской во Владивостоке завершён, ведутся работы по благоустройству

За 42 года эта теплосеть значительно износилась
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

На улице Русской во Владивостоке завершён капитальный ремонт теплотрассы – 425 метров изношенных труб 1975 года выпуска заменили на новые. Сейчас рабочие приступили к благоустройству территории – восстановлению дорожного полотна и тротуара, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщил директор МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» Владимир Латышев, тепло поступает вмногоквартирный дом, ряд объектов соцкультбыта, в том числе Владивостокскую клиническую больницу № 2 («тысячекоечную») по обновленной теплотрассе.

Напомним, за 42 года эта теплосеть значительно износилась. Из-за многократно возникающих порывов ремонтно-восстановительным бригадам приходилось несколько раз в год в круглосуточном режиме устранять аварийные ситуации. Администрацией Владивостока было принято решение выполнить капитальную реконструкцию теплосети и благоустроить прилегающую к ней территорию.

Здесь была произведена укладка новых труб теплоснабжения с антикоррозийным покрытием, при этом работы проводились с применением современных и качественных материалов, позволяющих продлить срок службы сетей и снизить теплопотери.

Кроме того, по заказу ВПЭС был выполнен капремонт изношенных теплосетей на Народном проспекте и в районе улиц 3-й Строительной и Новожилова. Завершены ремонтные работы и на Партизанском проспекте, сейчас здесь производится благоустройство.

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