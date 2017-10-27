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Гороскоп на 27 октября

Сегодняшний день – время нестандартных, творческих решений
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Звезды гороскопа задают сразу два противоположных тренда: с одной стороны день предполагает большие возможности, с другой же – лень, сообщает 1001 Гороскоп.Работа может вызывать апатию и вялость, однако даваться будет легче обычного. Если обстоятельства заставят вас мобилизоваться, то сегодняшний день – время нестандартных, творческих решений, благодаря чему можете смело браться даже за самые безнадежные дела. В сфере любви день склоняет не столько к любовным поискам и переживаниям, сколько к уютному времяпровождению с любимым человеком. Сегодня именно тот день, когда слова не нужны: молчание может сказать гораздо больше.

Овну стоит посвятить обдумыванию самых сложных задач и строительству планов на будущее – это будет получаться у него лучше всего. А вот реализация проектов может проходить не столь гладко, поэтому Овну не стоит даже браться за важные дела. День наделяет его умением анализировать, а также выстраивать сложные, хитроумные схемы. Благодаря этому, Овен способен найти решение любой проблемы, а его планы на будущее будут основательны, глобальны и надежны, как Великая Китайская стена.

День, когда наибольший успех в любых делах Тельцу принесет сотрудничество с окружающими. В принципе, он может действовать и самостоятельно, на свой страх и риск, однако слаженные действия в команде позволят ему добиться своего быстрее и с лучшим результатом. Вообще, всего самого хорошего Тельцу стоит ждать от людей, которые находятся вокруг: не исключено, что кто-то из них подбросит интересную мысль, даст ценный совет или поделится позитивными новостями!

Гороскоп Близнецов обещает успех в делах, однако «виновной» в этом будет отнюдь не слепая удача. Звезды наделяют Близнецов решительностью, активностью и еще целым набором качеств, которые позволят им с успехом преодолевать преграды и браться практически за любые дела. Даже очень ненадежные и запутанные проекты могут оказаться Близнецам по плечу. А все потому, что они будут точно знать ответ на два вопроса: что надо делать и главное – как.

Звезды гороскопа предупреждают Рака о том, что между ним и его планами могут встать препятствия. Пробуксовки способны образовываться даже там, где их, казалось бы, не может быть: вопросы, которые, как Рак думал, уже решены, способны повернуться неожиданной стороной и потребовать новых усилий. Впрочем, это вовсе не значит, что его планы потерпят крах. Просто Раку придется потратить на выполнение любых задач гораздо больше времени и энергии, чем обычно.

У Льва не все получится, то виноват в этом будет исключительно он сам. День предвещает ему хорошие возможности, однако Лев может не в полной мере ими воспользоваться или и вовсе пройти мимо. Кроме того, есть вероятность того, что Лев способен наступить на старые грабли, повторив ошибку, которую когда-то уже совершал. Чтобы день оказался продуктивным, Льву не следует расслабляться. Залог его успеха – внимательность в делах, энергичность и настрой на позитив.

Дева будет отличным дипломатом и при желании сумеет найти общий язык с кем угодно – и с коллегами, и с друзьями, и с начальством, и даже с незнакомыми людьми. Так что если у нее накопились к какому-то человеку деликатные вопросы или претензии, звезды гороскопа советуют ей не откладывать разговор на другой день.  Дева сумеет донести свои чувства и мысли до собеседника и имеет все шансы на то, что ее правильно поймут.

Весам будет мучительно трудно довести любое дело до конца, однако еще труднее им будет за это дело взяться: их гороскоп предполагает рассеянность и расслабление. Если же дела потребуют от Весов вмешательства, они способны затягивать их до бесконечности. Встать по будильнику, не опоздать на встречу, сделать уборку – все эти обычные дела будут казаться Весам ненужными или требующими неоправданно больших усилий. Что ж, резервы организма не безграничны: звезды гороскопа советуют Весам как следует отдохнуть, чтобы восстановить и физические, и душевные силы.

Скорпион, скорее всего, будет полностью удовлетворен течением своих дел – события обещают развиваться так, как он и планировал. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы и подарки судьбы, вроде внеочередной премии, удачной покупки, знакомства, комплимента, влюбленного взгляда. Другими словами, у Скорпиона вряд ли будет повод сетовать на обстоятельства, так что он способен буквально излучать позитив, щедро делясь своим хорошим настроением со всеми, кто находится с ним рядом.

Звезды гороскопа предупреждает Стрельца о том, что ему может не хватить опыта или знаний для решения каких-то вопросов. Это может касаться и личной жизни, и текущих дел, и отношений с людьми. Если Стрелец не признается в своем невежестве, то рискует наделать ошибок. Единственный правильный путь – советоваться с окружающими: в работе Стрельцу будет уместно спросить совета специалиста, а в бытовом конфликте – назначить мудрого третейского судью.

Дела у Козерога обещают складываться удачно даже без особенных усилий с его стороны! Это один из немногих дней, когда желания Козерога будут совпадать с его возможностями. Не исключено, что судьба порадует Козерога приятным сюрпризом, романтической встречей или нежданными деньгами. Если же Козерог планировал крупный проект или ответственный разговор –  самое время осуществлять задуманное. Девизом дня для него должен стать: «Не бойся отправляться в путь, бойся оставаться на месте!».

У Водолея не лучший день для учебы, умственной работы и планирования – слишком много он может наделать ошибок. Если же Водолею все-таки придется поработать головой, лучше никому не показывать до поры до времени плоды своих трудов. И тем более не стоит пытаться немедленно претворить сегодняшние планы в жизнь! Скорее всего, эти планы слишком далеки от реальности: в лучшем случае над ними еще работать и работать.

Рыбам практически ничего не надо делать для того, чтобы завоевать расположение окружающих – они и так будут на их стороне. В работе, в бизнесе, в дружбе, в любви Рыбы будут пользоваться повышенным спросом! Звезды гороскопа советуют им потратить этот день на то, чтобы наладить новые контакты, заручиться чьей-то поддержкой, влиться в коллектив, продвинуть проект, попросить кого-то что-то сделать или не делать. Идеи Рыб будут выглядеть привлекательно, а слова – убедительно, так что они могут рассчитывать на нужный результат.

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