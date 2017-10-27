Около 200 человек приняли участие в работе очередного семинара школы «Управдом» во Владивостоке

Семинары проходят на бесплатной основе

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

В актовом зале администрации Владивостока в среду, 25 октября, прошло очередное занятие школы «Управдом». Его участниками стали почти 200 горожан, которые пришли получить ответы на самые актуальные в сфере ЖКХ вопросы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Первым в повестке дня значился вопрос «Формирование земельных участков, необходимых для дальнейшей эксплуатации многоквартирных домов (постановка на кадастровый учет)». С докладом на эту тему выступила Вера Вялкова, начальник отдела проектов планировки управления градостроительства и архитектуры администрации города. Она подробно рассказала, какие документы необходимы для постановки многоквартирного дома на кадастровый учет.

Для принятия решения о подготовке проекта межевания территории за счет средств физических или юридических лиц, необходимо направить в управление градостроительства и архитектуры мэрии заявление о принятии решения о подготовке проекта межевания территории с приложением следующих документов:

1. Схема границ территории, в отношении которой планируется подготовка проекта межевания (постановления администрации Приморского края от 29.02.2016 № 78-па).

2. Проект технического задания на подготовку Документации (постановления администрации Приморского края от 29.02.2016 № 78-па).

3. Проект задания на выполнение инженерных изысканий (постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 № 402).

Как пояснила Вера Вялкова, физические лица подают заявление в управление по работе с обращениями граждан администрации города (Океанский проспект, 15/3), юридические – в управление делопроизводства администрации города (Океанский проспект, 20). Телефон отдела проектов планировки: 252-76-19.

Вторым вопросом семинара стал «Порядок начислений и оплаты ОДН в соответствии с 258-ФЗ». На многочисленные вопросы слушателей ответил Игорь Курсаков, главный специалист информационного отдела МКУ «Учетно-регистрационный центр г. Владивостока».

Напомним, организаторами образовательного проекта «Управдом» выступают управление содержания жилищного фонда администрации Владивостока и общественная организация «Домовой контроль».

Планируется, что следующее занятие школы «Управдом» состоится в первой половине ноября. Семинары проходят на бесплатной основе, их слушателями могут стать все желающие.