На Военном шоссе устанавливают новые дорожные знаки

На улицах краевого центра появится более 1400 новых знаков

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Новые дорожные знаки устанавливают во Владивостоке на Военном шоссе. Всего же в ближайшее время в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на улицах краевого центра появится более 1400 новых знаков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В числе первых адресов, где начали устанавливать новые средства организации дорожного движения, – Военное шоссе. Здесь будет установлено 20 новых дорожных знаков 2.1 «Главная дорога», 2.4 «Уступи дорогу», 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход».

«Установка новых дорожных знаков будет проведена по 74 адресам. Особое внимание уделят пешеходным переходам, на которых установят дорожные знаки с высокоинтенсивной светоотражающей плёнкой», – подчеркнула Валентина Бакай, специалист управления дорог и благоустройства администрации города.

Валентина Бакай подчеркнула, что новые дорожные знаки не изменят существующую схему движения на улично-дорожной сети приморской столицы, а позволят наиболее безопасно передвигаться как пешеходам, так и автомобилистам.

Специалисты подрядной организации работают в две смены. В ночное время, когда снижается интенсивность транспортных потоков, бурят ямы под стойки, а днём устанавливают и бетонируют стойки. Работы по монтажу самих знаков ведутся в ночное время.

Новые дорожные знаки появятся в этом году на улицах Аксаковской, Баляева, Ватутина, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Сахалинской, Черемуховой, Харьковской, проспекте 100-летия Владивостока, Новоивановской, проспекте Красного Знамени, Ладыгина, Луговой, Невельского и многих других.