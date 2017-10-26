Водители не поделили дорогу во Владивостоке

В ДТП пострадавших нет

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Очередное ДТП произошло во Владивостоке. На этот раз двое автомобилистов не поделили дорожное полотно по улице Проспект Красного знамени, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Очевидцы сообщили, что водитель автомобиля Toyota Prius пытался перестроиться на другую полосу движения, однако не рассчитал дистанцию во время маневра, что привело к столкновению с автомобилем Toyota Land Cruiser.

В происшествии никто не пострадал. Однако сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины нарушения правила дорожного движения одного водителя Toyota Prius.

Очевидцы также сообщили, что перед данной аварией произошло ещё одно ДТП, где также никто не пострадал.