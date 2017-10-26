Водители не поделили дорогу во Владивостоке 19:03, 26 октября Водители не поделили дорогу во Владивостоке (Фото)
Судьбу Игоря Пушкарева решает Мосгорсуд (онлайн-трансляция) 19:00, 26 октября Судьбу Игоря Пушкарева решает Мосгорсуд (онлайн-трансляция) (Эксклюзив)
Новый начальник ГУФСИН Приморья: Задач много, впереди зима 18:08, 26 октября Новый начальник ГУФСИН Приморья: Задач много, впереди зима (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 26 четверг
19:13
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
19:03
Водители не поделили дорогу во Владивостоке Фото
19:00
Судьбу Игоря Пушкарева решает Мосгорсуд (онлайн-трансляция) Эксклюзив
18:42
Хэллоуин на носу: Как сделать «Лампу Джека» Видео
18:08
Новый начальник ГУФСИН Приморья: Задач много, впереди зима Эксклюзив
17:48
В Минтруде посчитали, насколько увеличится число пенсионеров к 2025 году
17:35
Владивостокцев приглашают на ярмарку на центральной площади города
17:23
На жительницу Владивостока напала собака
17:11
Завтра в Приморье пройдут дожди
16:58
В Приморье заасфальтировали новый мост
16:45
Тело мужчины без признаков жизни обнаружено в Приморье Эксклюзив
16:33
Русский MeetUp: будущее — за цифрой Видео
16:18
Дым от лесных пожаров дошел до Владивостока
16:04
Велосипедист попал под колеса авто в центре Владивостока Фото
15:51
Нелепое ДТП произошло во Владивостоке Фото
15:46
Администрация Приморья: Мост в районе Смоляниново не рухнул Эксклюзив
15:39
Еще 11 лесных пожаров возникло за минувшие сутки в Приморье
15:26
Приморец предстанет перед судом за публичное оскорбление представителя власти
15:15
Владивосток может остаться без муниципального транспорта и социальных маршрутов Видео
15:04
Андрей Тарасенко лично контролирует ситуацию с задержанными в ОАЭ моряками из Приморья
14:52
ВБЩЗ: жизнь продолжается Видео
14:40
Источник: Приморский мэр может покинуть пост в ближайшее время Эксклюзив
14:27
КАМАЗ улетел в кювет на трассе в Приморье Фото
14:20
УМВД проверяет сообщение об обрушении пролетов моста в Приморье Фото
14:14
За сутки в Приморье потушили 12 пожаров
14:01
Школьники Владивостока сразятся в «Поэтическом ринге»
13:50
Дети из Приморья рассказали о любви к своему краю Фото
13:37
Несовершеннолетний внук угнал у деда автомобиль в Приморье
13:25
В Приморье на пожаре спасли мужчину
13:13
Приморцы заплатят более 14 миллионов рублей за автомобильные штрафы
13:02
В Приморье снизилась смертность населения
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4223 (162) от 26 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Юбилей с особым смыслом
Перевозчиков наказали за грязь
Прими ванну, рыбка. Вместо таблеток
Пограничный район: от древности до настоящего
Минус зам и плюс зам
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Водители не поделили дорогу во Владивостоке

В ДТП пострадавших нет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Очередное ДТП произошло во Владивостоке. На этот раз двое автомобилистов не поделили дорожное полотно по улице Проспект Красного знамени, сообщает корреспондент РИА  VladNews.

Очевидцы сообщили, что водитель автомобиля Toyota Prius пытался перестроиться на другую полосу движения, однако не рассчитал дистанцию во время маневра, что привело к столкновению с автомобилем Toyota Land Cruiser.

В происшествии никто не пострадал. Однако сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины нарушения правила дорожного движения одного водителя Toyota Prius.

Очевидцы также сообщили, что перед данной аварией произошло ещё одно ДТП, где также никто не пострадал.

Похожие новости
На жительницу Владивостока напала собака
17:23, 26 октября 2017 На жительницу Владивостока напала собака

Сейчас женщина находится в больнице

Тело мужчины без признаков жизни обнаружено в Приморье
16:45, 26 октября 2017 Тело мужчины без признаков жизни обнаружено в Приморье

Причиной смерти, по предварительной информации, стал суицид

Дым от лесных пожаров дошел до Владивостока
16:18, 26 октября 2017 Дым от лесных пожаров дошел до Владивостока

В четырех муниципалитетах введён режим ЧС

Велосипедист попал под колеса авто в центре Владивостока
16:04, 26 октября 2017 Велосипедист попал под колеса авто в центре Владивостока

Виновник с места ДТП скрылся

Нелепое ДТП произошло во Владивостоке
15:51, 26 октября 2017 Нелепое ДТП произошло во Владивостоке

Автомобилист перепутал педали

Еще 11 лесных пожаров возникло за минувшие сутки в Приморье
15:39, 26 октября 2017 Еще 11 лесных пожаров возникло за минувшие сутки в Приморье

Борьба с палом травы продолжается

Приморец предстанет перед судом за публичное оскорбление представителя власти
15:26, 26 октября 2017 Приморец предстанет перед судом за публичное оскорбление представителя власти

Расследование уголовного ела завершено