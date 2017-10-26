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Общество

Новый начальник ГУФСИН Приморья: задач много, впереди зима

Руководитель назначен указом Владимира Путина
Фото: Егор Летов, РИА VladNews Фото: Егор Летов, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

В четверг, 26 октября, в актовом зале ГУФСИН РФ по Приморскому краю представили нового начальника ведомства - Вадима Версткина. Новый руководитель был назначен указом президента Российской Федерации от 03.10.2017 № 457, сообщает корреспондент РИА VladNews.

На официальном мероприятии присутствовали и.о. главы города Владивостока Константин Межонов, сотрудники силовых структур, а также представители общественных и юридических организаций Приморья.

Вадима Викторовича Версткина представил ВРИП заместителя директора ФСИН России генерал-майор внутренней службы Валерий Балан прибывший из Москвы.

- Сегодня по поручению директора ГУФСИН Геннадия Корниенко разрешите огласить указ президента РФ и представить нового руководителя вашего территориального органа, - заявил он. Ранее эту должность занимал до мая 2017 года Олег Симченков.

- Уважаемые товарищи генералы, товарищи офицеры, если многие думают, что я буду делать революцию, они глубоко ошибаются. Есть положительные моменты, есть какие-то недостатки в работе. Была проведена инспекторская проверка, выявила ряд не совсем положительных моментов работе. Но, кто не ошибается, тот не работает. Вполне возможно будут какие-то кадровые изменения, но мой принцип, который я отработал в Тюмени: мы работаем с теми, кто здесь. Тем, кто не понимает, мы будем предлагать другие должности или прощаться. Задач много, впереди зима, впереди ряд сложных мероприятий, которые директор уже определил, но пока они не отданы распорядительными документами, - заявил Вадим Версткин.

От имени администрации и жителей города Владивостока Вадима Версткина поздравил и.о. мэра краевой столицы Константин Межонов.

- Город Владивосток по населению - это одна треть Приморского края, и подразделение исполнения наказаний находится именно на его территории. Это как в поговорке: границу охраняет весь народ. Вы выполняете важнейшую социальную задачу в нашем обществе, и все уровни власти должны содействовать в выполнении этой задачи. Хочу заверить, что вы найдете в лице администрации города помощника в решении важных вопросов. Желаю, чтобы у вас все получалось, чтобы у вас были подчиненные, которые абсолютно точно понимали, что вы от них хотите. Желаю, чтобы во всех исправительных учреждениях Приморского края был полный порядок, - заявил Константин Межонов.

Добавим, что на торжественном мероприятии, новый глава ГУФСИН ПК одобрил назначение нового начальника женской ИК-№10, подполковника внутренней службы Грицковой Оксаны Викторовны.

Справка:

Полковник Вадим Версткин официально назначен начальником УФСИН по Тюменской области. Это следует из указа президента, опубликованного 8 июня 2015 года. Кабинет начальника управления Версткин занял в должности временно исполняющего полномочия гораздо раньше — в ноябре прошлого года.

Ранее Версткин работал в должности главного инспектора уголовно-исполнительной системы главной инспекции уголовно-исполнительной системы Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России.

Родился в 1962 году. Имеет высшее образование (выпускник Казанского суворовского военного училища, в 1984 году окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище им. С.М. Кирова, в 1995 году - Военно-инженерную академию (с отличием), а в 2011 году - Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний по специальности «Юриспруденция». В органах уголовно-исполнительной системы служит с 2002 года. С 2008 года по 2015 год Вадим Викторович Версткин работал в должности главного инспектора уголовно-исполнительной системы главной инспекции уголовно-исполнительной системы Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России. Имеет государственные и ведомственные награды. Награждался почётным знаком УИС Министерства юстиции Российской Федерации «За отличие в службе» II степени. В должности начальника УФСИН России по Тюменской области состоит с июня 2015 года (Указ Президента России от 08.06.2015 года №292).

Указом президента Российской Федерации №276 от 11.06.2016 года Вадиму Викторовичу Версткину присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.

Автор фоторепортажа: Егор Летов, РИА VladNews

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