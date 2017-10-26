На улице Светланской во Владивостоке завершена укладка нового дорожного покрытия

Общая протяженность ремонтируемого участка составила 1,7 километра

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

На улице Светланской во Владивостоке завершается ремонт дороги в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядная организация завершила комплекс основных работ: демонтаж трамвайных путей, ремонт тротуаров и укладку нового дорожного покрытия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Вчера, 25 октября, дорожные строители завершили укладку третьего, защитного слоя из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Общая протяженность ремонтируемого участка по улице Светланской составила 1,7 километра, новое дорожное покрытие уложили на площади более 32 тысяч квадратных метров.

В настоящее время подрядчики завершают облицовку подпорной стены в районе остановки общественного транспорта «ДВГТУ». Завершающим этапом работ станет нанесение дорожной разметки: сплошных и пунктирных линий, а также разметки типа «зебра».