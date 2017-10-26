На жительницу Владивостока напала собака

Сейчас женщина находится в больнице

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на женщину напала собака, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в доме по улице Космонавтов. По предварительной информации, женщина пенсионного возраста не смогла открыть дверь своей квартиры, где в этот момент на нее напал огромный пес. Соседи услышали крики женщины и бросились на помощь. Когда дверь все же удалось открыть, пенсионерка была доставлена в больницу.

Сейчас по фатку произошедшего полиция Владивостока проводит проверку.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сотрудники полиции опрашивают всех участников происшествия", - сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД по городу Владивостоку.

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